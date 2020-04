'Experten en zorgverleners vechten voor ons. Wij moeten ook voor hen vechten', schrijft Kristof Calvo (Groen) in een oproep aan iedereen om Marc Van Ranst luid en duidelijk te steunen.

Het politieke afscheid van Siegfried Bracke (N-VA) is geen begin voor meer klasse op zijn Twitteraccount.

Is schokkend. Van Ranst bepaalt wat we mogen weten. Zoals wijlen Karel Hemmerechts op de BRT: Armand Pien moest over de radioactieve neerslag na Tchernobyl zwijgen. ‘Mensen zouden alleen maar ongerust worden’. Van Ranst is dus geen wetenschapper maar een (betaald?) influencer. 👇 https://t.co/9wWcycyYcd — Siegfried Bracke (@sthbracke) March 31, 2020

Helaas blijft het niet bij die ene tweet van de ex-Kamervoorzitter. De voorbije dagen zag je het: de beweging tegen Marc Van Ranst trekt zich op gang. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Marc Van Ranst staat voor een leger aan mensen die ons door de crisis proberen te loodsen. Een leger dat we niet mogen teleurstellen door één van hun aanvoerders te laten aanpakken met onrechtvaardige kritiek. De viroloog combineert zijn inzet voor het algemeen belang met een uitgesproken linkse en progressieve overtuiging. En die overtuiging dreigt tegen hem gebruikt te worden.

De beweging tegen Marc Van Ranst trekt zich op gang. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Voor mensen met zo'n overtuiging is het niet altijd makkelijk in Vlaanderen 2020. De online haat is intimiderend, fnuikt en ontmoedigt. Hoge bomen vangen veel wind: dat was ook al zo voor de geboorte van Twitter. Maar de laatste jaren is daar in Vlaanderen nog een overtreffende trap aan toegevoegd. Progressieve bomen krijgen af te rekenen met orkanen, met voltijdse online wind op kop. Een progressieve bomensoort moet over stevige wortels beschikken of ze legt al snel het bijltje erbij neer. Of men wordt verhakseld door radicaalrechts, daarbij geassisteerd door hun Vlaams-nationale kartelpartner, en geholpen door enorme budgetten voor de online ideeënstrijd.

Een niet onbelangrijke bijrol gaat daarbij naar de voor de Vlaamse huiskamer vertrouwde opiniemakers. Al is 'opinievolgers' soms een betere omschrijving, aangezien zij wel eens de dominante online wind verwarren met 'de publieke opinie'. De zelf samengestelde tijdslijn als steekproef: de eigen stagiaires of doctorandi zouden het niet moeten proberen. Maar dat verhindert politicologen, interviewers en voorwoordschrijvers niet om er de eigen vragen of analyses minstens deels op te baseren.

Mensen die strijden met ideeën worden bekampt als persoon. Het is verdomd moeilijk om hieraan te ontsnappen. Zelfs titanenwerk in de coronacrisis vormt daar geen garantie op. Net omdat Van Ranst een man met een mening is, loopt hij een groot risico. Hij leidt boeken in van linkse politici en is op Twitter onvermoeibaar in het debat. Dan behoor je officieel tot een risicogroep.

Eén moment van twijfel kan dan voldoende zijn. Een ietwat onduidelijke communicatie over het dragen van mondmaskers door burgers is nu genoeg voor de helfies om Van Ranst onder vuur te nemen. In de studio's van Terzake leek de viroloog der viroloog even te suggereren dat niet altijd alles even volledig zou verteld zijn. Terwijl hij gewoon eerlijk communiceerde: met een tekort aan mondmaskers is een algemeen gebruik onmogelijk en onwenselijk. Aan het tempo waarmee Van Ranst studio's doet, is zijn communicatie sowieso indrukwekkend. Het is in combinatie met zijn andere dagtaken topsport: een marathon aan het tempo van een spurt.

Als de Financial Times vol lof is voor België in deze coronacrisis, is dat te danken aan de wetenschappers die ons door deze crisis loodsen. 'De dagelijkse persbriefing van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum zijn een nuttig voorbeeld voor andere landen', klinkt het. Experten helpen om 'geruchten en samenzweringstheorieën te ontkrachten en misverstanden te weerleggen'. Wellicht werken net die complimenten voor de Belgische aanpak als een rode lap op een stier.

Niet alleen Van Ranst, maar ook andere woordvoerders combineren in die publieke optredens deskundigheid met empathie, zowel voor de burgers in lockdown als voor de soms moeilijke positie van beleidsmakers. Als inwoner van dit land kan je alleen maar tevreden zijn dat we over zo'n team beschikken. Belgicist, flamingant of agnost in de Belgisch-Vlaamse kwestie: het virus maakt geen onderscheid dus we hebben allemaal baat bij een zo professioneel mogelijke aanpak.

Qua politiek functioneren kijk ik normaal gezien met lichte afgunst naar de meer volwassen parlementaire democratie van onze Noorderburen, maar qua corona-aanpak doet België het zeker niet slechter als Nederland, integendeel. Daarmee wil ik uiteraard niet zeggen dat er geen pijnpunten zijn. Die zijn er in ons land, maar zeker ook in andere landen.

De saga van de mondmaskers is inderdaad één van die pijnpunten. Ze worden wellicht hét agendapunt van een stevige evaluatie in de Kamer, maar dan wel graag na afloop van deze crisis. Nu moet alle energie en tijd gaan naar het vermijden van extra slachtoffers.

Het tekort aan mondmaskers kunnen we trouwens Van Ranst niet verwijten. België heeft in 2009 naar aanleiding van de Mexicaanse griep een strategische voorraad van miljoenen FFP2's aangekocht. Net Van Ranst was interministerieel commissaris voor crisismanagement in die tijd. Die voorraad mondmaskers werd in 2017 simpelweg vernietigd. Uit besparingsoverwegingen werden ze niet vervangen, een beslissing van de vorige federale regering.

Niet Marc Van Ranst, wel Siegfried Bracke was één van de felste supporters van die regering. Terwijl Bracke geniet van zijn riante uittredingsvergoeding, helpt Van Ranst ons door de storm. Aan de ex-Kamervoorzitter zeg ik: laat Marc Van Ranst met rust. Laat experten zoals hij nu gewoon werken. Ze doen hun job uitstekend in een ongeziene crisis en moeten dat doen in een bijzonder complex land.

Aan alles en iedereen: steun Marc Van Ranst, luid en duidelijk. Jullie hebben minder de neiging om te roepen en tweeten, maar jullie verdienen ook om gehoord te worden. Experten en zorgverleners vechten voor ons. Wij moeten ook voor hen vechten.

Zeker vandaag en ook morgen hebben we onze experten en zorgverleners nodig. Vandaag en zeker ook morgen hebben we sterke sociale overtuigingen nodig. Ook daarom verdient Marc Van Ranst al onze steun.

