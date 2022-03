De Duitse defensie-inspanning zet het zwaktebod van de regering-De Croo duidelijk in de verf, schrijft Ewald Pironet.

Militaire programmering van investeringen voor de periode 2023-2030, heette een agendapunt op de ministerraad vorige week vrijdag. De media besteedden er geen aandacht aan, maar minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) presenteerde er een nota die met de oorlog in Oekraïne alleen maar aan belang won. In de nota staan de ambities van ons land op militair vlak. Tegen 2025 moeten onze defensie-uitgaven stijgen tot 5,5 miljard of 1,39 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en tegen 2030 tot 6,9 miljard of 1,54 procent. Dat traject werd vrijdag, een dag na de Russische invasie in Oekraïne, door de ministerraad onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) goedgekeurd. De Belgische regering lijkt nog steeds niet goed te beseffen dat er in Europa een oorlog woedt, en zeker niet wat er daarom van haar wordt verwacht. Bijna één jaar geleden stond in Knack: 'De NAVO zal de komende tijd meer aandacht opeisen. De spanningen met Rusland nemen toe, denk maar aan de opsluiting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny of de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.' Al in 2014 hadden de NAVO-lidstaten op de top van Wales afgesproken dat de defensie-uitgaven binnen de tien jaar zouden stijgen tot 2 procent van het bbp. Toenmalig premier Elio Di Rupo (PS) stemde daarmee in. België besteedt nu zo'n 1 procent van zijn bbp aan defensie, van de NAVO-lidstaten geeft alleen Luxemburg nog minder daaraan uit. Vorig jaar bleek dat België geen enkele inspanning wilde leveren om de belofte van Wales na te komen. 'We zullen de doelstellingen niet halen, en daar hebben we vrede mee', zei de woordvoerder van Dedonder toen tegen Knack. 'De 2 procentnorm is voor België budgettair onhaalbaar tegen 2024. We gaan daarvoor ook geen bijzondere inspanning leveren. In 2021 willen we 1,14 procent van het bbp besteden aan defensie. Als we in 2024 1,24 procent bereiken, zullen we heel tevreden zijn.' De goedgekeurde nota van Dedonder laat zien dat België zelfs vandaag, met de oorlog in Oekraïne, geen ambitie heeft om de belofte van Wales na te komen. In tegenstelling tot de regering-De Croo beseft de Duitse regering wel dat de wereld is veranderd. Duitsland besteedt nu al 1,5 procent van zijn bbp aan defensie, de helft meer dan België. En de regering-Scholz besloot afgelopen weekend om het Duitse defensiebudget op te trekken naar meer dan 2 procent van het bbp. De Duitse inspanning zet het zwaktebod van de regering-De Croo duidelijk in de verf. Ondanks het feit dan ons land de thuisbasis is van de NAVO en haar centraal commandocentrum SHAPE is het al jarenlang de zwakste leerling van de klas. Zelfs na de inval van Rusland in Oekraïne hebben we niet de intentie om ons leven te beteren. Toch zullen we niet anders kunnen. De VS verwijten Europa en zeker het zwakke broertje België al langer dat ze te weinig geld overhebben voor defensie en voeren de druk op om die budgetten eindelijk te verhogen. De regering-De Croo, kampioen in het voor zich uitschuiven van moeilijke beslissingen, zal onder internationale druk en met de toegenomen spanningen in Oekraïne meer geld moeten uittrekken voor defensie. Als we, zoals in Wales werd afgesproken en Duitsland het ons voordoet, het defensiebudget moeten verhogen naar 2 procent van het bbp, dient de regering 5 miljard euro te vinden. Waar zal ze dat geld halen? In elk geval kan de nota-Dedonder de papiermand in. Dat de ministerraad vrijdag met die nota instemde, illustreert de knulligheid waarmee ons land wordt bestuurd.