Het Duitse tijdschrift Der Spiegel stelt dat de Belgische politiek en gezondheidsdeskundigen van de overheid het virus aanvankelijk te licht hebben opgevat.

België heeft momenteel strikte regels voor wie er zelfs de straat op mag, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Onze chronisch dichtgeslibde wegen en snelwegen zijn ongebruikelijk leeg. Alleen: België blijft een hoog aantal corona-sterfgevallen optekenen in verhouding tot het aantal inwoners. Eerder deze week staken we op die ranglijst Spanje en Italië voorbij. Het is 'de Belgische coronapuzzel.'

Der Spiegel lijst een aantal mogelijke redenen op waarom het coronavirus in België bijzonder dodelijk is. In het hart van Europa hebben we meer verkeer dan onze buurlanden. Luchtvervuiling kan ook een factor zijn, net als in corona-hotspots zoals Lombardije of New York. Bovendien heeft België een hoge bevolkingsdichtheid.

Maar dat is evengoed het geval in de aan België grenzende Duitse deelstaat Noordrein-Westfalen, dat nog dichter bevolkt is - en slechts een fractie van de doden hoeft te melden, klinkt het. Daarom vraagt Der Spiegel zich af: 'hebben politiek en gezondheidsdeskundigen van de overheid het virus aanvankelijk licht opgevat?'

Woonzorgcentra

Een en ander heeft te maken met de gevoelige toename van het aantal sterfgevallen in woonzorgcentra. België bestempelt alle overlijdens in woonzorgcentra als coronaslachtoffers, zelfs als de doodsoorzaak niet altijd duidelijk is. Maar, zo schrijft Der Spiegel, 'bij sommige bejaardentehuizen is de situatie uit de hand gelopen.' Elke vijfde test onder senioren was positief, zo bleek afgelopen week uit de eerste grootschalige coronatest in woonzorgcentra.

Onze overheid beging een aantal ernstige vergissingen, aldus het weekblad. Zo onderschatte viroloog Steven Van Gucht het probleem begin maart. In het ergste geval zouden er 13.000 infecties zijn met 700 patiënten op intensieve zorgen, klonk het. Toen een leerkracht een van de eerste bevestigde besmetten bleek, moest de school niet sluiten.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wordt als zwak aangewezen. Bij het begin van de lockdownmaatregelen verklaarde ze immers dat de in ons land 'populaire' friterieën mochten open blijven. De Block is er ook voor verantwoordelijk dat een strategische voorraad van zes miljoen FFP2-mondmaskers werd vernietigd en niet vervangen om kostenredenen.

België is chronisch onbestuurlijk, besluit Der Spiegel. Daarom was de coronarespons in ons land te traag. Premier Sophie Wilmès mag dan wel 'nuchter' zijn, ze kreeg pas enkele weken geleden een meerderheid in het parlement achter zich. 'We betalen waarschijnlijk voor de afwezigheid van een federale regering vandaag', zegt Geoffrey Pleyers, socioloog aan de Louvain-La Neuve Katholieke Universiteit, tegen Der Spiegel.

