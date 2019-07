De beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met landbouwers afsluit om een natuurvriendelijker landbouwlandschap te creëren, stuiten op moeilijkheden. Maar er wordt naarstig gewerkt om het instrument niet alleen voor de landbouwer interessant te maken, maar ook voor de natuur.

Het moet een van de mooiste natuurplaatjes van de jongste jaren in Vlaams landbouwgebied geweest zijn: een kilometerslange, brede bloemenberm op beide oevers van een beek die door graanvelden in de Waaslandpolder snijdt. Het was een kleurenpracht van korenbloemen, klaprozen en andere veldbloemen die je niet dikwijls meer ziet. Sommige waarnemers zagen er een schilderij van de Franse impressionist Claude Monet in.

...