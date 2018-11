De Afrikaanse varkenspest: moeten we de jacht op everzwijnen wel opvoeren?

Zelfs Science berichtte over de vondst, op 13 september, van drie aan de Afrikaanse varkenspest gestorven everzwijnen in onze provincie Luxemburg. 'Virusuitbraak in Belgische everzwijnen veroorzaakt grote nervositeit', kopte het wetenschappelijke topvakblad. 'Het virus, onschadelijk voor mensen maar moeilijk uit te roeien, vormt een groeiende globale bedreiging voor de varkenskweek', stond eronder te lezen. Science stelde vast dat de Afrikaanse varkenspest vaste voet gekregen heeft in een dozijn Oost-Europese landen en noteerde dat er sinds augustus minstens twintig uitbraken waren vastgesteld in het gigantische China, met zijn enorme varkensmarkt.

...