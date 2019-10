Dave Sinardet over preformateurs Bourgeois en Demotte: 'Een regering maak je niet met afgeserveerde politici'

Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) zijn de nieuwe Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR). 'We moeten praten', zeggen ze. 'Maar ik twijfel of de politieke wil er is om echt samen te regeren', zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB).

Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) op 8 oktober 2019. © Belga

'Er zijn verschillen tussen beide partijen, maar ik zie geen krokodillen aan onze kant van de taalgrens. Rudy en ik hebben een goede relatie.' Zo vangt preformateur en Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) zijn opdracht aan. Samen met Rudy Demotte (PS), de voorzitter van het parlement van de Franse gemeenschap, moet hij de paars-gele piste aftasten.

...

