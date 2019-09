Waar hebben we de televisierecensies van Kris Hoflack aan verdiend?

Zou hij netjes pen en papier op zijn salontafel hebben klaargelegd voor hij naar Vandaag begon te kijken, de nieuwe talkshow van Danira Boukhriss die op één Van Gils & gasten moet doen vergeten? Misschien is dat wat al te romantisch gedacht van mij, en noteerde hij zijn bedenkingen over de eerste aflevering van dat programma in zijn smartphone, zoals ik na een theatervoorstelling doe terwijl de rest van het publiek opstaat voor een staande ovatie. Een glas goede, rode wijn zal er wel op die salontafel hebben gestaan, terwijl Kri...