'Dat er bij ons nog op de patrijs gejaagd mag worden, is Kafka op zijn absurdst'

Op 15 september wordt in Vlaanderen zoals elk jaar de jacht op de patrijs geopend. Dat is een schande, want de patrijs is een van onze meest bedreigde vogels. Begin 2017 maakte ik in Knack de berekening. Er zouden tussen 2000 en 10.000 volwassen patrijzen in Vlaanderen leven, maar jagers knallen er elk jaar zo'n 20.000 af. Minstens het dubbele van de geraamde broedvogelpopulatie! Dat is toch te zot voor woorden. De dieren hebben natuurlijk grote legsels (met tot vijftien eieren), maar die volstaan niet meer om de populatie in stand te houden. Zeker niet als er zo massaal op geschoten wordt.

