'Dat de Britten Belgacom niet meer bespioneren, dát zou verbazen'

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

'We zitten op een zinkend schip en het enige wat we doen, is de gaten dichten met ducttape', waarschuwt de Nederlandse journalist Huib Modderkolk in zijn nieuwe boek over de digitale wapenwedloop.

© Isopix

Gefascineerd door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over wereldwijde NSA-surveillance specialiseerde journalist Huib Modderkolk ( de Volkskrant) zich in 2013 in de duistere krochten van het digitale universum. Zes jaar later doet hij het relaas van zijn speurtocht in Het is oorlog maar niemand die het ziet. Het boek is gebaseerd op gesprekken met meer dan 110 bronnen uit de gesloten 007-wereld en staat vol scoops die worden gelezen van Teheran tot Langley, waar het hoofdkwartier van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA gevestigd is.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×