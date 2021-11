Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans vraagt enige consequentie van Jean-Marie Dedecker in het opvoeren van 'Darwin'.

Een tijdje geleden maakte ik met mezelf de afspraak dat ik nooit ofte nimmer nog een woord zou vuilmaken aan de notoire betweter Jean-Marie Dedecker, nooit te beroerd om iets af te breken, zelden bereid om iets constructiefs voor te stellen. Maar toen ik vorige week op de radio hoorde dat hij mijn grote goeroe Charles Darwin misbruikte om voor de zoveelste keer onzin over de coronacrisis te spuien, kon ik het niet laten en brak ik de belofte die ik mezelf had gedaan. Nood breekt niet alleen wet, maar ook dure eden.

Als Kamerlid - ik was bijna vergeten dat hij naast zijn burgemeesterschap van Middelkerke nog altijd een federaal politiek mandaat heeft - fulmineerde hij tegen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat die 'Darwin' moest laten primeren boven 'Stalin'. Hij bedoelde daarmee blijkbaar dat men het coronavirus maar moest laten woekeren en dat de mensen wel vanzelf immuniteit zouden opbouwen, zonder dat daar verplichte vaccins en covidsafetickets en andere maatregelen voor nodig zijn - zo heb ik het tenminste begrepen.

Dedecker getuigde daarbij niet van 'voortschrijdend inzicht': het bijsturen van visies in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Het is al anderhalf jaar duidelijk dat groepsimmuniteit een weinig realistisch uitgangspunt is in de context van een virus dat regelmatig sterk genoeg verandert om nieuwe problemen te veroorzaken - als hij even opzoekt wat er bijvoorbeeld in de Braziliaanse amazonestad Manaus is gebeurd, zal hij zien hoe fout hij zit. Het is ook al lang duidelijk dat het nastreven van groepsimmuniteit zonder begeleidende maatregelen een onaanvaardbaar hoge tol aan mensenlevens en langdurig zieke patiënten zal eisen. Maar nee hoor, Dedecker heeft 'Darwin' ontdekt en vindt dat die het bij het rechte eind had.

Darwin zou zich gegarandeerd laten vaccineren

Wat Dedecker duidelijk niet weet, is dat Charles Darwin zijn leven lang gezocht heeft naar een afdoende behandeling voor een chronische ziekte die hij waarschijnlijk tijdens zijn lange reis rond de wereld had opgedaan. De meester zelf was duidelijk geen fan van de 'Darwingedachte van Dedecker' die impliceert dat men de natuur maar zijn gang moet laten gaan, ook inzake de strijd tegen aandoeningen. Hij zou zich vandaag zonder aarzelen laten vaccineren!

Voor Dedecker heeft de kwestie dat de menselijke beschaving allerlei technische en medische hulpmiddelen heeft voortgebracht, blijkbaar weinig waarde. We moeten doen alsof die niet bestaan, want ze zijn niet 'Darwin' genoeg. De vechtersbaas in Dedecker wil de wet van de sterkste laten primeren (wat overigens een foutieve invulling van het darwiniaanse concept van natuurlijke selectie is).

Zou hij in dat verband bijvoorbeeld chemotherapie weigeren voor een kankerbehandeling van zichzelf of een naaste, want ook daarin zou zijn Darwingedachte kunnen spelen, zeker nu gebleken is dat ons immuunsysteem een heel belangrijk wapen in de strijd tegen kanker is? Een beetje consequentie ter zake zou wenselijk zijn.

Als niet-gevaccineerden zelf de keuze maken om zich niet te willen beschermen, vind ik niet dat ze prioriteit moeten krijgen in onze gezondheidszorg

Ik heb wel een ander voorstel om 'Darwin' te laten spelen in de strijd tegen de gevolgen van de coronapandemie: in plaats van niet-gevaccineerde coronapatiënten voorrang te geven op mensen met bijvoorbeeld kanker die wachten op een als 'niet-dringend' omschreven behandeling, zou ik ze laten wachten tot er een bed vrij is. Als ze zelf de keuze maken om zich niet te willen beschermen, vind ik niet dat ze prioriteit moeten krijgen in onze gezondheidszorg. Als ze kiezen voor 'Darwin', moeten ze er de gevolgen maar van dragen. Ze kunnen zorg krijgen - we zijn niet zo onbeschaafd dat we ze aan hun lot willen overlaten -, maar achteraan in de pikorde en niet vooraan. Dat lijkt me logisch.

Nog even een herhaling van enkele harde wetenschappelijke feiten voor wie eraan zou twijfelen. Vaccinatie vermindert de kans op gewone hospitalisatie met een factor negen voor mensen onder de 65 en een factor drie voor 65-plussers. De kans op een verblijf op intensieve zorg vermindert na vaccinatie met een factor veertien voor mensen onder de 65 en 4,5 voor 65-plussers. Vaccinatie verlaagt het risico op een coronabesmetting met de helft, en het risico op het besmetten van anderen met 63 procent (en dat zijn cijfers voor de besmettelijke deltavariant van het virus). Vaccinatie garandeert een heleboel mensen een bestaan zonder gevolgen van een besmetting met het coronavirus! Het is te belachelijk voor woorden om dat voor 'Darwin' op te geven.

Overigens, als Jean-Marie Dedecker dan toch zo graag 'Darwin' opvoert, heb ik een suggestie voor hem: dat hij de grote meeuwen die in zijn en andere kustgemeenten op daken komen broeden en zogenaamd overlast voor burgers veroorzaken, laat doen, want ook zij doen niets anders dan leunen op de darwinistische principes. Verjagen van die meeuwen is een héél 'ondarwinistische' attitude.

