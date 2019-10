Tinneke Beeckman is filosofe. Voor Knack beantwoordt ze elke week een moeilijke vraag. Deze week: moet ik de hel vrezen?

De gedachte aan een eeuwige straf na de dood deed me nooit huiveren. Ik geloof niet in een God op een troon die een boek met fouten bijhoudt en uiteindelijk afrekent. Dat verhaal dient om onwetende mensen bang te maken. Daarom sprak Dante's Inferno, het eerste deel in zijn Goddelijke komedie, me jarenlang niet aan. Nochtans geldt het lange gedicht als een hoogtepunt in de wereldliteratuur.

...