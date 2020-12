De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de benoeming van oud-Senaatsvoorzitter Danny Pieters tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. De 64-jarige Pieters werd door N-VA naar voren geschoven om André Alen te vervangen en kreeg bij de geheime stemming 94 van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam, ruim voldoende voor de vereiste tweederdemeerderheid.

Pieters is hoogleraar aan de KU Leuven en maakt al van sinds de begindagen deel uit van N-VA. Het was al langer bekend dat de partij zijn kandidatuur naar voren schoof. Maar of hij het zou halen, was lange tijd geen sinecure.

N-VA had eerder dit jaar immers de kandidatuur van Zakia Khattabi (Ecolo) voor rechter bij het Grondwettelijk Hof in de Senaat mee geblokkeerd en had daarbij via de sociale media een forse campagne tegen Khattabi gelanceerd.

De Ecolo-Groen-fractie kondigde onlangs echter aan dat ze de benoeming van Pieters niet zou tegenhouden, waardoor de stemming al minder twijfelachtig was.

Pieters was Kamerlid van 1999 tot 2003 en senator van 2010 tot 2013. In die periode was hij ook meer dan een jaar Senaatsvoorzitter. Het was de eerste keer dat een Vlaamsnationalist die functie bekleedde. Aan die periode kwam een einde toen de regering-Di Rupo - zonder N-VA - eind 2011 het levenslicht zag. Tijdens die regeringsvorming had Pieters samen met Kamervoorzitter André Flahaut een tijdje een koninklijke bemiddelingsopdracht.

