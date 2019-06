Goed nieuws voor onze overheidsfinanciën, slecht nieuws voor alle spaarders: de rente zal nog lang erg laag staan. Hoe moet dat eindigen?

Dacht u ook dat we de financiële annex economische crisis die in 2008 uitbrak hadden verteerd? Think again. Er is nu wel wat economische groei en de banken maken weer recordwinsten, maar dat heeft veel, zo niet alles te maken met de uiterst lage rente die we nu al jaren kennen. Eenvoudig gesteld is geld lenen zo goedkoop gemaakt, bijna gratis zelfs, opdat gezinnen en bedrijven meer zouden consumeren en investeren - en zo de economie zouden aanzwengelen. Dat 'gratisgeldbeleid' is al jaren de doping van onze economie. Hoelang kan dat nog duren, en hoe sterk zullen de afkickverschijnselen zijn?

...