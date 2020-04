Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaat er voorlopig van uit dat de zomerkampen van jeugdorganisaties kunnen plaatsvinden, maar vraagt de organisaties en gemeenten om nog wat geduld. 'We hopen dat ze kunnen doorgaan, maar het is vandaag te vroeg om daar uitspraken over te doen.'

Veel organisatoren van zomerkampen en jeugdbewegingen vragen zich af of hun geplande kampen deze zomer zullen kunnen plaatsvinden of niet. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle begrijpt dat de sector snakt naar duidelijkheid, maar vraagt om nog wat geduld. Voorlopig gaat de CD&V-minister ervan uit dat de kampen zullen kunnen doorgaan. Maar het is wachten op het advies van de virologen en van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Die Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw samen. Dan zullen de huidige coronamaatregelen geëvalueerd worden en zal er wellicht ook duidelijkheid komen over de zomerfestivals, de heropening (of verlengde sluiting) van de scholen, de reisadviezen voor de zomer, de regels voor tuincentra,...

Of er woensdag ook al beslist zal worden over de zomerkampen, is nog niet zeker. Volgens minister Dalle vraagt de jeugdsector alvast wel om een onderscheid te maken tussen de festivals en de jeugdkampen. 'Als men beslist om festivals te annuleren, hoeft dat niet te betekenen dat ook de jeugdkampen niet kunnen doorgaan', aldus Dalle.

In afwachting van adviezen van de experts, vraagt Dalle intussen aan organisatoren van kampen en aan gemeenten om voorlopig nog geen beslissingen te nemen. De CD&V-minister wil bijvoorbeeld vermijden dat gemeenten op eigen houtje gaan beslissen om kampen te verbieden. Dat zou volgens hem tot 'chaos' leiden.

Dalle erkent dat de situatie voor veel jeugdbewegingen en organisaties bijzonder moeilijk is, ook financieel. Volgens hem heeft de Vlaamse regering al maatregelen genomen om de sector bij te staan en komt er vanuit de regering ook een noodfonds dat moet helpen om de verliezen van de jeugdsector gedeeltelijk te compenseren.

