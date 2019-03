D'Haese: 'Hier is nooit de intentie geweest om Joden te schofferen'

Daags na de laatste carnavalsdag in Aalst is de rel rond een praalwagen met twee karikaturale versies van Joodse mannen nog niet gaan liggen. Zowel Joodse organisaties als de Europese Commissie hadden vragen bij de poppen, die gebaseerd lijken op antisemitische karikaturen die in Nazi-Duitsland circuleerden.

Maar D'Haese beklemtoont dat in dit geval geen sprake is van Jodenhaat. 'Aalst Carnaval is een context waar veel kan', klinkt het. 'Hier is nooit de intentie geweest om de Joden te schofferen.' De poppen zouden bovendien in eerdere carnavalsstoeten opgedoken zijn en waren humoristisch bedoeld.

De Aalsterse burgemeester wil niet weten van een beperking van taferelen bij de stoet die jaarlijks door Aalst trekt. 'Men kan toch niet verwachten dat ik er een bevoegdheid bij krijg: die van censuur? ', aldus D'Haese.

Ook in de toekomst moeten gelijkaardige afbeeldingen kunnen tijdens Aalst Carnaval. 'Wat zou ik dan moeten doorlaten en wat niet? Dat is erg delicaat.'

De specifieke context en afgebakende periode van Aalst Carnaval creëren voor de burgemeester een uitzondering op wat anders niet toegelaten is. D'Haese toont wel begrip voor de bezorgdheid van de Europese Commissie over het toenemende antisemitisme in Europa.

Maar in de nationale lidstaten geldt wetgeving die antisemitisme en oproepen tot haat bestraft. 'Dat is wel iets anders dan wat getoond is in de Aalsterse carnavalsstoet', vindt de burgemeester. De bewuste carnavalsgroep reageerde zelf nog niet op de controverse. De groep is volgens D'Haese geschrokken en zou zelf ook haatberichten ontvangen hebben.

De groep zou zich ook beraden over verdere stappen. D'Haese geeft aan dat hij ook contact zal opnemen met Joodse organisaties om toelichting te verschaffen.