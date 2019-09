Echte universiteiten? Die bestaan niet meer. Hongarije? Uit de EU flikkeren. Zijn Trump en co. 'populisten'? Nee, fascisten. De cultuurkritiek van Rob Riemen is een donderpreek.

'Het mag een godswonder heten dat Nexus Instituut al 25 jaar bestaat.' Rob Riemen, oprichter-directeur van dat instituut, ontvangt ons in zijn studeer- en werkkamer. De boekenkasten reiken van vloer tot nok, en bulken van het werk van - vooral maar niet exclusief - de grootste denkers en schrijvers die Europa heeft voortgebracht. Van de filosofen uit de klassieke oudheid en de verlichting tot Friedrich Nietzsche, Joseph Roth, Jan Patocka en natuurlijk Riemens favoriet Thomas Mann. Eén plank is gereserveerd voor 's mans eigen werk, ondertussen vertaald in 25 talen, van Arabisch tot Koreaans.

