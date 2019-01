Crombez: 'Migratie naar Europa moet verminderen'

Waarom wou uw partij de goedkeuring van het migratiepact?

JOHN CROMBEZ: Migratie vraagt een internationale aanpak. Daarom dus. Elke stap in die richting steunen wij. De migratie naar Europa moet verminderen. Anders zal dat niet houdbaar zijn. We moeten meer investeren in humane opvang in eigen regio. Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren.

U klinkt net zoals N-VA.

CROMBEZ: Helemaal niet. Wij durven zeggen dat we meer moeten investeren in opvang daar.

Dat zegt N-VA ook.

CROMBEZ: (gespeeld verbaasd) Hoezo? Zij zaten toch in de regering? Ik heb van die ver- hoogde steun niets gezien. Hebt u een aanpak gezien van de asielchaos? Ik niet. (feller) Ik heb Francken (voormalig N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, nvdr.) vooral horen communiceren, en heel driest zelfs. Maar zijn beleid was anders. Nooit zijn zoveel mensen erkend. Hij doet zelfs minder uitwijzingen van niet-Europeanen. Zijn beleid was ook zwak. Kinderen sliepen weer op straat. Hij heeft zelfs criminele transitmigranten vrijgelaten.

Uw partij scoorde niet goed in de lokale verkiezingen. Hoe wil u het tij keren tegen 26 mei?

CROMBEZ: Ik zie een tendens in onze samenleving: zelfs wie zijn best doet, krijgt het moeilijk. Wie werkt, kan in armoede verzeilen. Wie een echtscheiding of een faillissement meemaakt, komt in de problemen. Wie een beperking heeft, ziet zijn geld niet. Wel, men zal naar ons moeten kijken om daar iets aan te doen. Wij gaan de mensen opnieuw zekerheid geven. Dat gaat over lonen, pensioenen en zorg. We steunen bijvoorbeeld de vakbondseis om het minimale uurloon te verhogen naar 14 euro.

Kan Jinnih Beels nog een belangrijke rol spelen in mei, nu ze schepen is in Antwerpen?

CROMBEZ: Dat kan, ja. Maar dan zal zij een keuze moeten maken. Een schepenambt is niet combineerbaar met het parlement.

Ook opnieuw op de politieke agenda: de kernuitstap in 2025. Vindt u die nog steeds haalbaar en wenselijk met het oog op de klimaatdoelstellingen?

CROMBEZ: Ik zeg twee keer ja. Een nieuw uitstel is onbespreekbaar voor mijn partij. Dit is weer zo'n voorbeeld van een sterke lobby die haar slag thuishaalt. Dat was ook zo op het F35-dossier. Elk weldenkend mens weet dat gevaarlijke, vervuilende en dure kernenergie niet de toekomst kan zijn.