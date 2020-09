Opnieuw een erg bewogen maandag in de formatie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is aangeschoten wild. Maar wat weten we nu zeker en wat niet? Een overzicht.

1. SP.A staat (publiek) geïsoleerdHet SP.A-partijbureau stelde een ongemeen hard veto tegen de MR van Georges-Louis Bouchez. Dat is sinds de uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever in augustus niet meer voorgevallen. Het lijkt politiek moeilijk dat de SP.A nog op haar stappen terug kan komen. Haar gezichtsverlies zou te groot zijn. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de partij geïsoleerd staat met haar eis. Zo willen de groenen eigenlijk het liefst voortdoen met alle zeven 'Vivaldisten'. Maar het lijkt erop dat de PS van Paul Magnette haar zusterpartij steunt - alleen doet ze dat voorlopig achter de schermen. Magnette en Bouchez, die beiden uit dezelfde kieskring komen, liggen al langer op ramkoers. 2. MR wil voortdoenBij de Franstalige liberalen zijn ze plots poeslief. Bij het eindigen van het MR-partijbureau zei kopstuk Jean-Luc Crucke dat Vivaldi 'de enige optie is'. Bouchez wil ook niet van ophouden weten. Hij voelt zich wel 'geviseerd', zo zei hij aan de cameraploegen. Maar veel meer woorden wilde hij er niet aan vuilmaken. Ook de SP.A bleef onaangevallen aan de Guldenvlieslaan. Bouchez weet dat hij hoog spel speelt. Een bepaalde partij staat immers te trappelen om op alle niveaus mee te doen.3.CDH is beschikbaarDie partij is het CDH. De Franstalige humanisten verklaarden zich maandagochtend beschikbaar om mee te regeren. Het voordeel? Ook in de Waalse regering zou de MR kunnen worden ingeruild voor de partij van Maxime Prévot. In tegenstelling tot de Vivaldi-coalitie zou het CDH - net als alle andere partijen - in een coalitie zonder de MR mathematisch niét overbodig zijn. Waar er bij Vivaldi geen ministerpost inzat, kan dat nu wel lukken.1. Wat denkt Lachaert?Bij het ontploffen van paars-geel hield Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert mordicus vast aan Georges-Louis Bouchez. Volgens insiders heeft de sneer van De Wever in augustus de liberale familie nog meer naar elkaar toegedreven. Lachaert staat evenwel voor een dilemma. Hoe moet hij aan de buitenwereld verkocht krijgen dat hij Bouchez wel zou laten vallen voor een coalitie met het piepkleine CDH, maar dat niet deed om de N-VA aan boord te heisen, vooralsnog de grootste partij van het land? Een eerste reactie vanwege de blauwe voorzitter was dan ook een veilige gok: het is niet aan hem als preformateur om een regering zonder de MR te maken. Vandaar dat hij nog liever zijn koninklijke opdracht zou teruggeven.2. Wie wil verkiezingen?Bij de andere partijen kijkt men met veel interesse naar de communicatie van Rousseau. Zijn de Vlaamse socialisten uit op verkiezingen? Een boutade die bij de SP.A de ronde doet is dat de partij 'toch niet minder kan halen dan bij de afgelopen verkiezingen'. Een 'Conner-effect' zou de partij hoe dan ook enkele procentpunten de hoogte in stuwen. Maar dat lijkt op een grote gok. Want ook de SP.A - binnenkort Vooruit - zal op een of andere manier de rekening gepresenteerd krijgen voor het formatiefalen. Dat geldt ook voor de MR. Nochtans pocht Bouchez af en toe over zijn gunstige peilingen. 3. Quid N-VA?Officieel blijft de N-VA beschikbaar om mee te formeren. De Vlaams-nationalisten zouden door de grote poort binnenwandelen. Maar heeft iedereen daar wel zin in - zowel binnen als buiten de partij? Heel wat N-VA-mandatarissen vinden de oppositierol best wel comfortabel. Anderzijds lijken de bruggen met sommige collega's volledig verbrand - niet in het minst die met Lachaerts Open VLD. Een regering mét N-VA, maar zonder Open VLD en MR lijkt te veel van het goede.