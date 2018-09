Criminoloog Christophe Busch over Schild & Vrienden: 'Bevecht een standpunt, geen mensen'

In discussies zoals die over de radicaalrechtse organisatie Schild & Vrienden (S&V) negeren we nogal vaak ons eigen potentieel om te radicaliseren, zegt criminoloog Christophe Busch. De algemeen directeur van de Kazerne Dossin, het Mechelse museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten, zag in de S&V-rel de mechaniek van de spiegelradicalisering aan het werk. 'In hun reactie op iets waar ze zeer hard tegen zijn, schuiven mensen op in de tegenoverstelde maar even extreme richting. Zo zie je linkse mensen in hun woede over S&V elke rechtse medemens als fascist bestempelen. En zo wordt, meestal zonder dat we d...