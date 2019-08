'Criminele netwerken brengen Chinese prostituees naar België'

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

Er is een nieuw fenomeen in België: honderden Chinese prostituees duiken op in alle grote steden. Knack sprak erover met Eric Garbar, het nieuwe hoofd van de cel mensenhandel bij de federale politie. 'Het reservoir in China is gigantisch: 3 à 4 miljoen prostituees.'

'De Chinese vrouwen werken niet achter ramen, niet in bars. Net daarom is het fenomeen moeilijk te controleren.' © iStock

Eric Garbar staat sinds 1 juli aan de leiding van de cel mensensmokkel en mensenhandel van de federale politie. Hij specialiseerde zich in de materie toen hij in Charleroi als speurder bij de lokale en gerechtelijke politie werkte, en treedt nu in de voetsporen van Wim Bontinck, die eind dit jaar met pensioen gaat.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×