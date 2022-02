Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verwijt PVDA 'gefilibuster' in het dossier van de studentenarbeid.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel klaar waardoor studenten meer uren zouden kunnen werken aan verlaagde sociale bijdragen, maar PVDA heeft daarover een tweede lezing gevraagd, waardoor het dossier vertraging oploopt. 'Dat is een dikke, dikke schande', antwoordde minister Crevits in het Vlaams Parlement op vragen van Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Axel Ronse (N-VA).

Vorige week lanceerde minister Crevits een oproep aan studenten om bij te springen in de bedrijven die kampen met acute personeelstekorten. Daarnaast ligt er in het federale parlement een voorstel klaar om het voor studenten mogelijk te maken extra uren te werken aan verlaagde sociale bijdragen.

Elke student kan per kalenderjaar 475 uren werken aan verminderde sociale bijdragen. Om te vermijden dat studenten net in volle crisis zouden afhaken na die 475 uren, ligt er in de Kamer een voorstel klaar waardoor 45 uren studentenarbeid in het eerste kwartaal van 2022 niet zouden meetellen voor het quotum van 475 uren.

'Ik ben extreem ontgoocheld en misnoegd dat er bij de bespreking in de commissie één partij, de PVDA, een tweede lezing heeft gevraagd waardoor dit dossier een week is uitgesteld en we de studenten geen zekerheid kunnen geven. Ik vind dat een dikke, dikke schande', fulmineerde minister Crevits in het Vlaams Parlement. Ook vraagsteller Vanryckeghem en Ronse verwijten PVDA dat ze in dit dossier 'stokken in de wielen steken'.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel klaar waardoor studenten meer uren zouden kunnen werken aan verlaagde sociale bijdragen, maar PVDA heeft daarover een tweede lezing gevraagd, waardoor het dossier vertraging oploopt. 'Dat is een dikke, dikke schande', antwoordde minister Crevits in het Vlaams Parlement op vragen van Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Axel Ronse (N-VA). Vorige week lanceerde minister Crevits een oproep aan studenten om bij te springen in de bedrijven die kampen met acute personeelstekorten. Daarnaast ligt er in het federale parlement een voorstel klaar om het voor studenten mogelijk te maken extra uren te werken aan verlaagde sociale bijdragen. Elke student kan per kalenderjaar 475 uren werken aan verminderde sociale bijdragen. Om te vermijden dat studenten net in volle crisis zouden afhaken na die 475 uren, ligt er in de Kamer een voorstel klaar waardoor 45 uren studentenarbeid in het eerste kwartaal van 2022 niet zouden meetellen voor het quotum van 475 uren. 'Ik ben extreem ontgoocheld en misnoegd dat er bij de bespreking in de commissie één partij, de PVDA, een tweede lezing heeft gevraagd waardoor dit dossier een week is uitgesteld en we de studenten geen zekerheid kunnen geven. Ik vind dat een dikke, dikke schande', fulmineerde minister Crevits in het Vlaams Parlement. Ook vraagsteller Vanryckeghem en Ronse verwijten PVDA dat ze in dit dossier 'stokken in de wielen steken'.