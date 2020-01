Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) is niet te spreken over sommige reacties op een mislukte oversteek van migranten voor de kust van De Panne. 'We moeten ons collectief bezinnen.'

'Laat ze maar zwemmen', 'niet achter zoeken', 'het zouden er nog meer moeten zijn'. Het is een greep uit de reacties die dinsdagochtend circuleerden op sociale media na de zoekactie voor de kust van De Panne. Zo'n 14 migranten wilden er de oversteek maken naar de Britse kust, maar dat mislukte. Een tijdlang werd met man en macht gezocht naar mogelijke vermisten op zee.

'Laat ze maar zwemmen', 'niet achter zoeken', 'het zouden er nog meer moeten zijn'. Het is een greep uit de reacties die dinsdagochtend circuleerden op sociale media na de zoekactie voor de kust van De Panne. Zo'n 14 migranten wilden er de oversteek maken naar de Britse kust, maar dat mislukte. Een tijdlang werd met man en macht gezocht naar mogelijke vermisten op zee.De berichtgeving errond ging gepaard met heel wat hatelijke reacties. Het noopte de regionale zender Focus en WTV er zelfs toe om een artikel te wijden aan de reacties op de berichtgeving, onder de titel 'Focus en WTV veroordelen racisme'.Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) uitte als een van de eerste toppolitica haar afgrijzen over de reacties. 'Dit is zo laaghartig en triest', klonk het op Twitter, gevolgd door 'niet mijn Vlaanderen'. 'Ik twijfelde om te reageren, want dan lok je soms meer reacties uit', zegt ze aan Knack. 'Maar zwijgen is geen optie. Dit is ontmenselijking. Hoe kan je je in godsnaam vrolijk maken over of hopen dat mensen verdrinken? Het is alsof alle remmen los zijn. Dat is een erg vervelende evolutie. Ik jaag me daarover op.'Het is niet de eerste keer dat reacties op sociale media aanleiding geven tot verontwaardiging. Eind vorig jaar werd er al heel wat aandacht gegeven aan online commentaren op de brand in een asielcentrum in het Limburgse Bilzen.'Het wordt ook soms gestimuleerd', zegt Crevits. 'Ik noem niet graag namen, maar ik heb een tweet van Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove zien passeren die alles weer afdoet als linkse praat. Terwijl dit niets met links en rechts te maken heeft. Ik ben tegelijk blij dat minister-president Jan Jambon (N-VA) op dit moment in Auschwitz is en het daar heeft over een "schandvlek in onze geschiedenis".''Op 8 januari kreeg ik in het parlement een vraag over werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond (van Vlaams Belang-parlementslid Ilse Malfroot, nvdr.). Ik vond dat er toen op een erg zakelijke manier werd gesproken over die mensen. Ik heb het toen ook in mijn antwoord gezegd: het gaat hier over mensen.''Als je politicus bent, ben je voor een stuk civil servant. Wij doen allemaal aan samenlevingsopbouw. Ik vind het zelf heel belangrijk om op mijn taal te letten, ook als ik moeilijk nieuws moet overbrengen.'Crevits toont naar eigen zeggen begrip voor de angsten van sommigen voor het relatief nieuwe fenomeen transmigratie, dat de laatste jaren de kop opstak in West-Vlaanderen. 'Op een bepaald moment is er zelfs geschoten op het veld van een landbouwer. Ik begrijp dat mensen daarvan de daver op de lijf krijgen. Er is ook geïnvesteerd in veiligheid, bijvoorbeeld op de snelwegparkings. Maar personen zo ontmenselijken is een brug te ver.'De CD&V-politica vraagt dat we ons allemaal 'collectief bezinnen' over ons gedrag op sociale media. 'Sociale media kunnen positieve effecten geven, zoals open brieven van leerkrachten die massaal gedeeld worden. Of denk maar aan de actie voor baby Pia. Maar we moeten de beerput dichtdoen.'