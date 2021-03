Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en de VDAB hebben donderdag de campagne 'work-up call' gelanceerd, waarmee ze de Vlamingen willen doen nadenken over hun loopbaan: waar willen ze over een jaar staan?

Op de speciaal daarvoor opgerichte website workupcall.be kunnen mensen een goed voornemen achterlaten om daar een jaar later aan herinnerd te worden. 'Het doel is mensen motiveren om hun loopbaan nu vast te pakken en actie te ondernemen met een opleiding, loopbaanbegeleiding of heroriëntering naar een nieuwe job', zegt Crevits.

Het afgelopen coronajaar stond de arbeidsmarkt onder druk. De voorbije 12 maanden ontving de VDAB een vijfde minder vacatures dan een jaar eerder. Het aantal werkzoekenden klokt een jaar na de start van de coronacrisis af op net geen 190.000. Na een jarenlange dalende trend, ligt dat aantal nu 4 procent hoger dan vorig jaar. Meer dan een miljoen mensen werd heel even of maandenlang tijdelijk werkloos, terwijl anderen noodgedwongen op zoek gingen naar een nieuwe job of zelf een carrièreswitch maakten.

Voor veel mensen was de coronacrisis dan ook een wake-upcall, waarbij ze zich veel vragen gingen stellen bij hun loopbaan. Precies om ervoor te zorgen dat van uitstel geen afstel komt, lanceren Crevits en de VDAB nu de campagne 'work-up call'. Op workupcall.be kan iedereen een boodschap voor zichzelf achterlaten met voornemens, ambities of plannen voor het komende jaar. Een jaar later kan die boodschap dan worden herbeluisterd. Op die manier wil VDAB mensen aansporen om hun loopbaan in handen te nemen.

