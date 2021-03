Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits lanceert samen met federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een uniek digitaal loket om hoogopgeleide buitenlanders naar hier te halen. 'Working in Belgium' moet komaf maken met administratieve rompslomp en de aanvraag en behandeling van vergunningen eenvoudiger maken.

De Vlaamse regering wil hoogopgeleide buitenlanders aantrekken om hier tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de farmasector, maar ook andere sectoren en beroepen komen in aanmerking.

Buitenlandse werknemers kunnen in Vlaanderen aan de slag met een arbeidskaart als ze hier minder dan negentig dagen blijven. Wie meer dan negentig dagen in Vlaanderen blijft, heeft een gecombineerde vergunning of 'single permit' nodig.

Concurrentiepositie

Momenteel duurt het ongeveer twee tot vier weken vooraleer zo'n vergunning wordt afgeleverd. Dat is op zich vrij vlot, zeker in vergelijking met het begin van de legislatuur toen de wachttijd al gauw opliep tot acht weken, duidt het kabinet-Crevits. Maar de aanvragen verlopen nog niet volledig digitaal en werkgevers kunnen de status van de aanvraag bijvoorbeeld niet online opvolgen. Dat heeft volgens Crevits een impact op de concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden.

Het nieuwe digitale loket 'Working in Belgium', dat samen met federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie en collega-CD&V'er Sammy Mahdi op poten wordt gezet, moet daar komaf mee maken. Werkgevers zullen via dat platform een aanvraag kunnen indienen om een buitenlandse werknemer aan te trekken.

Daarna controleren de dienst economische migratie van Vlaanderen en de federale Dienst Vreemdelingenzaken achtereenvolgens of aan alle vereisten is voldaan. De werkgever kan de status van de aanvraag intussen opvolgen via het loket, en wordt op de hoogte gebracht van de beslissing. 'Working in Belgium' moet de administratieve werklast verminderen en de doorlooptijd tussen aanvraag en vergunning nog korter maken.

Vlotte aanvraagprocedure

'Met het digitaal loket zorgen we voor een vlotte aanvraagprocedure. Bovendien zal de werkgever als het ware zoals een pakketje bij de post de aanvraag kunnen volgen', zegt Crevits. Volgens Mahdi zet Vlaanderen een 'belangrijke stap om de kloof met de buurlanden te dichten'. 'De strijd om hoogopgeleiden en het invullen van knelpuntberoepen is bijzonder pittig. Wie acht weken moet wachten om hier een innovatieve start-up uit te werken, die trekt wel naar Nederland.'

Op 1 april start 'Working in Belgium' met een grote testfase. Het portaal werd ontwikkeld door de Dienst Vreemdelingenzaken in samenwerking met de deelstaten.

