Creativiteit en productiviteit in quarantaine: Bent Van Looy belt met Stephen en David Dewaele

Bent Van Looy heeft het in zijn nieuwe podcast met Stephen en David Dewaele over wat dat nu precies is, producen. Over creativiteit in quarantainetijden en hoe de wereld nu al onherroepelijk veranderd lijkt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













David en Stephen Dewaele

In de komende weken volgen nog mooie gesprekken met onder andere Michaël Borremans, Pedro Elias, Nico Dijkshoorn en Sarah Vandeursen.