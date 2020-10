'De Luikse ziekenhuizen zijn in een week tijd helemaal volgelopen', zegt Philippe Devos, intensivist in het CHC-ziekenhuis van Luik.

Luik is op dit moment het epicentrum van de corona-epidemie in België. De zogenaamde positiviteitsratio bedraagt er bijna 20 procent, wat betekent dat één op de vijf geteste mensen positief blijkt. U zei in de Franstalige media dat de toestand in Luik erger is dan in april. Philippe Devos: Dat klopt. Alle ziekenhuizen in de provincie zijn gestopt met een groot deel van de reguliere ziekenhuisopnames, en er worden alleen nog dringende operaties uitgevoerd. Maandagochtend was in de Luikse ziekenhuizen nog maar een dertigtal bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Die worden in een hoog tempo ingenomen door nieuwe patiënten die zich op de spoed melden. De situatie is uiterst precair omdat de kraan wagenwijd openstaat. Het aantal coronapatiënten dat dagelijks binnenstroomt, valt gewoon niet meer te behappen. Zondag telde de provincie Luik in één dag meer dan 100 ziekenhuisopnames, om u een idee te geven. Dat betekent dat wij patiënten uiterlijk binnen de 48 uur naar naburige ziekenhuizen moeten kunnen overbrengen, anders weten we echt niet meer wat we moeten doen. Naar Limburg, bijvoorbeeld? Devos: Precies, maar daartoe moet coronacommissaris Pedro Facon eerst de provinciegouverneurs de toelating geven om coronapatiënten van de ene naar de andere provincie te verhuizen. Eind vorige week hebben alle Luikse ziekenhuisdirecties in een gezamenlijke brief laten weten dat het water ons aan de lippen staat. Anders moeten ziekenhuizen in Luik zieke mensen terug naar huis sturen? Devos: Als je geen bedden meer hebt, heb je geen bedden meer. Je kunt nog een paar extra bedden in de gang zetten, maar dan houdt het op. Je moet ook over voldoende personeel beschikken. Op dit moment is 20 procent van ons medisch en verzorgend personeel al uitgevallen wegens ziekte. We moeten dus meer doen met minder mensen. Positief getest medisch personeel dat geen symptomen vertoont wordt in Luik gedwongen om aan het werk te blijven. We hebben geen andere keus. Viel deze situatie te voorspellen? Is er te laat gereageerd? Devos: Dat denk ik niet. We hebben te maken met een exponentiële curve. De Luikse ziekenhuizen zijn in nauwelijks een week tijd helemaal volgelopen. De grote toestroom van coronapatiënten is pas vorige week begonnen. Maar om de drie dagen verdubbelde het aantal patiënten dat zich bij ons meldde. Wat verwacht u de komende weken? Devos: We weten uit de eerste golf dat het zeker twee weken duurt voordat strengere coronamaatregelen een effect hebben op de ziekenhuisopnames. De komende weken worden dus heel lastig. Ik hoop dat de nationale solidariteit tussen de ziekenhuizen standhoudt zodat alle Belgen dezelfde overlevingskansen krijgen, waar ze ook wonen.