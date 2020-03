België telt op dit moment, officieel, 267 patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus (Covid-19). Het werkelijke aantal mensen dat besmet is met het Covid-19-virus ligt vijf tot tien keer hoger zegt viroloog Marc Van Ranst, hoofd van het Rega instituut (KULeuven). 'Binnenkort spreken we enkel nog van het aantal doden. Dat is makkelijk te meten.

Worden er te weinig tests gedaan om het volledige aantal besmette mensen in kaart te brengen? Momenteel zijn in on land 267 patiënten besmet met het nieuwe coronavirus. Daarmee zet de trend van dit weekend zich ook op maandag door. Zijn die cijfers hoog of laag? 'Het volledige aantal zal je nooit weten,' legt Marc Van Ranst uit. 'Er zullen mensen zijn die koorts krijgen, moeten hoesten, maar het niet ernstig genoeg vinden om naar de dokter te gaan. Dat is de reden dat werkelijk aantal besmettingen hoger ligt. Dat is bij elke epidemie zo. Het enige cijfer dat je kan volgen en dat je enigszins kan vertrouwen, is het aantal doden. Binnenkort gaan we ook niet meer spreken van het aantal testen die gebeuren, maar van het aantal doden die er zijn.'Reagentia, dat zijn de chemische stoffen die nodig zijn om mensen te testen op het virus, zijn schaars geworden, zegt de viroloog. De producenten kunnen de vraag nauwelijks bijhouden, waardoor nu heel spaarzaam met de beschikbare voorraden wordt omgesprongen. 'Reagentia worden gerantsoeneerd over heel de wereld en worden in onder andere Franrijk en in de VS geproduceerd.'Dat heeft ook zijn invloed op de toestand in de Belgische ziekenhuizen. 'We proberen dat te managen door met een soort virtueel laboratorium te werken. Dat komt erop neer dat we verschillende reagentia met verschillende laboratoria delen en stalen opsturen naar elkaar. Zo kunnen we elke dag resultaten geven. Gisteren hebben we meer dan 400 tests gedaan.'Van Ranst plaatst ook een belangrijke nuance bij het totaal aantal uitgevoerde tests. 'Er is nog nooit iemand genezen door een test te doen', relativeert Van Ranst. 'De enige bedoeling daarvan, is om besmette mensen te isoleren. Dankzij de kamervullende reportages van de media, denk ik niet dat er iemand in België is, die niet weet dat wanneer hij of zij begint te hoesten, moet thuisblijven.'