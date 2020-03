Er is opnieuw een coronapatiënt overleden in ons land. Wanneer de patiënt precies is overleden, is niet duidelijk. Ook over de plaats van overlijden of de identiteit van het slachtoffer wordt niet gecommuniceerd uit respect voor de privacy van de overledene en de familie.

Op dit moment zijn er in België 689 bevestigde coronapatiënten. Bijna 100 van hen liggen in het ziekenhuis, van wie 24 op intensieve zorgen en 22 met beademingsondersteuning. De ernstigste infecties doen zich vooral voor bij oudere personen met één of twee onderliggende aandoeningen. Er liggen ook enkele jongere mensen - dertigers en veertigers - in het ziekenhuis, maar 'dat blijven uitzonderingen', klinkt het.

Het reële aantal zieken ligt wellicht hoger: niet alle personen met symptomen worden getest.