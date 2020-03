Bij het Gentse OCMW kloppen steeds meer flexijobbers, uitzendkrachten en studenten aan. 'Elke dag dat we "in ons kot" moeten blijven, komen meer mensen in de problemen', zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

De voorbije week kreeg het OCMW van Gent opvallend veel mensen over de vloer die niet tot het vaste cliëntèle behoren. Ruddy Coddens (SP.A), OCMW-voorzitter en schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding, trekt aan de alarmbel. 'Het is nog te vroeg om de gevolgen van de coronacrisis op mensen met een beperkt inkomen echt te kunnen inschatten', zegt hij. 'Wel is duidelijk dat zij vaak twee keer worden getroffen: door de gezondheidscrisis én door de noodzakelijke maatregelen om die crisis te bedwingen. Nu al valt op dat veel mensen die in het verleden geen contact met het OCMW hadden er met allerlei vragen aankloppen.'Wie zijn die mensen?Rudy Coddens: Om te beginnen is er een grote groep die via het systeem van technische werkloosheid terugvalt op 70 procent van een minimumloon, dat al maar net boven de armoedegrens ligt. Nog meer zorgen maak ik me over wie geen beroep kan doen op een werkloosheidsuitkering, zoals stagiairs, werkzoekenden in opleiding en mensen die met dagcontracten werken of een flexi-job hebben. Ook van studenten die normaal in hun eigen onderhoud voorzien door een studentenjob te doen en freelancers die geen nieuwe opdrachten meer zien binnenkomen, krijgen we veel vragen.Op zich is dat goed. Niemand mag nu schroom hebben om naar het OCMW te stappen. Mensen die dat nog nooit hebben moeten doen, moeten we de hand reiken. Als ze te lang wachten, worden hun problemen alleen maar groter. Kunnen lokale besturen die groeiende hulpvraag blijven dragen?Coddens: Om een beter zicht op de zaak te krijgen, zal het Gentse OCMW vanaf nu bij elke nieuwe hulpvraag registreren of de problemen zijn veroorzaakt door de gezondheidscrisis of de maatregelen om die te bestrijden. Eigenlijk zou elk OCMW dat moeten doen - dan zouden we de impact van de crisis veel sneller kunnen inschatten. Daarnaast roep ik de Vlaamse en federale overheid op om de situatie op te volgen, zodat we straks niet voor pijnlijke verrassingen komen te staan.Wat kunnen die hogere overheden concreet doen?Coddens:Voor bedrijven en zelfstandigen hebben ze onmiddellijk maatregelen genomen, en dat is goed. Maar ze zullen ook geld moeten vrijmaken om mensen bij te staan die het financieel moeilijk krijgen. Hun een maand de energiefactuur kwijtschelden zal niet volstaan. Vandaag kun je al in heel wat Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Gent, bij het OCMW aankloppen voor financiële hulp boven op je uitkering. Zo kan je inkomen de Europese armoedegrens toch al wat meer benaderen. Als de federale overheid dat systeem zou veralgemenen, zouden in korte tijd veel mensen geholpen kunnen worden die anders niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dat is echt nodig: elke week dat we langer 'in ons kot' moeten blijven, komen meer mensen in de problemen. Voor wie nu al op de rand balanceert, kan het een ramp worden.