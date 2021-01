Het is te vroeg om te zeggen of de opvallende uitbraken van de voorbije dagen van het coronavirus in enkele Antwerpse gemeenten te wijten zijn aan een besmettelijkere virusvariant. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht.

Van Gucht viel naar eigen zeggen 'achterover van zijn stoel' toen hij zondag naar het VRT-journaal keek. 'Er werd bij de uitbraken in Lier, Wuustwezel en Duffel gesproken over de virusvariant met de D614G-mutatie', zegt Van Gucht. 'Dat is eigenlijk het standaardvirus, dat we in ons land al maanden kennen. Het is begin 2020 ontstaan in China en in Europa geïntroduceerd via Italië en de dominante stam geworden.'

Momenteel is er nog te weinig informatie om van een besmettelijkere variant te spreken, waarschuwt van Gucht. Onderzoek van de DNA-sequenties moet in kaart brengen om welke variant het gaat. 'Het gaat in ieder geval niet over de VK-variant (B117, red.). Er zijn wel enkele gevallen van die variant aangetroffen, maar zonder link naar het Verenigd Koninkrijk.' (Belga)