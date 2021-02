De coronacijfers blijven dalen, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is het nog te vroeg om te versoepelen. 'Pas wanneer we drie weken onder de drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag blijven, kunnen we denken aan versoepelingen', herhaalt hij in Het Journaal.

Vandaag worden er gemiddeld 119 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling met 10 procent tegenover vorige week. Van Gucht nuanceert die cijfers: er werd tijdens de afkoelingsweek in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen minder getest, wat een vertekend beeld kan geven. 'Heel overtuigend dalen de cijfers niet, we blijven nog altijd eerder op een plateau hangen.'

De viroloog benadrukt dat we het vooropgestelde plan, om pas te versoepelen wanneer de ziekenhuisopnames gedurende drie weken de grens van 75 per dag niet overschrijden, moeten blijven respecteren. 'Alles hangt af van de cijfers. We wachten beter iets langer, dan dat we de curve opnieuw zien stijgen', besluit hij.