Het telewerk wordt steeds minder goed nageleefd in ons land. Eind januari was zelfs 30 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde. Dat blijkt uit nieuw advies van de expertengroep GEMS, waarover De Standaard bericht. 'Telewerk is niet meer voldoende geïmplementeerd. We moeten dan ook extra maatregelen nemen', is de conclusie van de experten.

Volgens de GEMS is telewerk 'een van de krachtigste instrumenten om de pandemie te beheersen', maar de cijfers zijn de voorbije periode allesbehalve goed. Tussen 28 oktober 2020 en 28 januari 2021 zijn er 3075 controles geweest bij bedrijven, 12 procent van de werkgevers was niet in orde. Dat betekent dat bij die bedrijven dus werknemers aanwezig waren die daar helemaal niet mochten zijn. Verontrustender is dat het meeste overtredingen afgelopen maand plaatsvonden. Tussen 21 december en 28 januari zijn 1581 bedrijven gecontroleerd, waarvan maar liefst 20 procent de maatregelen rond thuiswerk niet respecteerde. Eind januari was zelfs zowat 30 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde. Ook bij de flitscontroles in de tertiaire sector, waar telewerk meestal mogelijk is, haalde in januari 16,3 procent van de gecontroleerde bedrijven werknemers naar de werkvloer.

De GEMS adviseert het Overlegcomité daarom om bijkomende maatregelen te nemen. Daarnaast vindt het adviesorgaan ook dat de veiligheid in bedrijven die toch werknemers naar de vloer mogen halen beter moet.

(Belga)