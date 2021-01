In verschillende Kempense gemeenten zijn de voorbije dagen opvallende uitbraken van het coronavirus vastgesteld en er is onrust over de mogelijke variant van het virus. Er moet nu verder worden onderzocht of die variant besmettelijker is dan gewoonlijk, zo verklaart microbioloog Herman Goossens aan De Tijd.

Onder meer in Wuustwezel, Duffel en Lier was er heel recent een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, tegen de nationale tendens in. In Duffel en Lier gaat het voornamelijk om uitbraken in woonzorgcentra, in Wuustwezel gaat het om besmettingen in de familiale sfeer. In stalen uit de regio werd de mutatie D614 G aangetroffen, die het virus mogelijk meer besmettelijk maakt.

'Het is voorlopig te vroeg om al definitieve conclusies te trekken', zegt microbioloog Herman Goossens daarover aan De Tijd. 'Maar twee weken geleden werd in de wetenschappelijke publicatie 'Science' een paper gepubliceerd over die specifieke mutatie, met als conclusie dat ze meer besmettelijkheid veroorzaakt. Deze conclusie was echter gebaseerd op laboratoriumexperimenten.'

Het zou in ieder geval niet gaan om de meer besmettelijke variant die in het Verenigd Koninkrijk is gevonden. In Mol, waar een uitbraak in een woonzorgcentrum ontstond die mogelijk gelinkt was aan het bezoek van een hulpsint, zou er wel sprake zijn van de mutatie D614 G.

'Er zijn een aantal uitbraken in woonzorgcentra die zeer explosief verlopen en dat verontrust ons', verklaarde Goossens zondagavond nog aan VRT. 'We gaan de komende weken heel veel sequentieonderzoek doen om te zien of die mutatie inderdaad aanwezig is bij die verschillende uitbraken. Voor de Britse variant is er veel evidentie dat hij besmettelijker is, voor deze is er nog veel onderzoek nodig.' (Belga)