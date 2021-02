De huidige coronacijfers laten een verregaande versoepeling van de coronamaatregelen nog niet meteen toe. Dat lijkt alvast de conclusie van de experten, die de stand van zaken maandagmiddag samen met premier Alexander De Croo toelichtten. Een volledige terugkeer naar het leven van voor de tweede lockdown is qua druk op de ziekenhuizen pas beheersbaar vanaf 1 mei, blijkt uit de wetenschappelijke modellen.

De federale regering en de deelstaten steken de koppen vrijdag opnieuw bijeen op het Overlegcomité. Enkele weken geleden gaven De Croo en co. de experten de opdracht om stilaan een tijdslijn richting exit uit te tekenen. De verwachtingen voor vrijdag zijn dan ook hooggespannen: gesloten sectoren en coronavermoeide burgers roepen maandag in de kranten al op tot versoepelingen, in navolging van de kappers.

De situatie is fragiel

De politiek zal daarover beslissen, benadrukte premier De Croo maandag. Maar hij riep interfederaal Sciensano-woordvoerders Steven Van Gucht en Yves Van Laethem wel al bij zich om samen toe te lichten hoe de epidemie in ons land er vandaag voor staat, en vooral waar ze naartoe gaat.

De conclusie van de wetenschap lijkt duidelijk: de situatie is stabiel, maar fragiel. 'We hebben een relatief goed evenwicht gevonden tussen de maatregelen en de druk van het virus. Maar de context is eigenlijk nog niet veranderd sinds november', duidde Van Gucht.

Het wetenschappelijk model dat de toekomstige evolutie van het virus kan voorspellen en dat daarbij rekening houdt met de Britse variant en de vaccinatie, bevestigt die analyse. Ervan uitgaande dat de Britse coronavariant 50 procent besmettelijker is, leiden versoepelingen in de richting van het leven dat we in september kenden pas vanaf 1 mei tot een stijging in de curve 'die we onder controle kunnen houden', duidde professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt), die deel uitmaakt van de GEMS-expertenraad.

Derde golf

Gaan we al op 1 maart richting forse versoepelingen, dan krijgen we een derde golf die qua belasting op de ziekenhuizen zelfs groter is dan de tweede golf. Versoepelen op 1 april biedt al enige verbetering, die vooral te danken is aan de vaccinatiecampagne. Maar ook daar is er een druk op de ziekenhuizen 'waar we zeer sterk rekening mee moeten houden', zei Hens.

Premier De Croo wilde geen voorafnames doen op het Overlegcomité van vrijdag, maar predikte wel voorzichtigheid. 'Ik begrijp iedereen die vraagt naar perspectief, maar ik denk dat uit de presentaties blijkt dat het absoluut nodig is om zeer voorzichtig te blijven om een derde golf te vermijden.' Tegelijkertijd gaf De Croo hoop. 'We naderen het punt waarop het risico op een derde golf serieus vermindert. Dat is niet morgen of volgende week, maar het is niet meer heel veraf.' (Belga)