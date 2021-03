De uitvaartsector reageerde vrijdag nog erg tevreden op de versoepeling van het Overlegcomité voor begrafenissen. In plaats van vijftien mogen vanaf maandag vijftig mensen aanwezig zijn. In het ministerieel besluit staat echter ook dat er per tien vierkante meter slechts één persoon mag staan. "Dat is onmogelijk", zegt Johan Dexters van sectorfederatie Funebra.

De telefoon stond dit weekend roodgloeiend bij vele begrafenisondernemers, aldus Dexters. Families willen zo snel mogelijk duidelijkheid over het afscheid van hun geliefde. "Die vijftien aanwezigen leidt vaak tot schrijnende situaties", vertelt Dexters. "Als elk van de kinderen drie kinderen heeft, ga je daar al heel snel over."

Vrijdag noemde Dexters de versoepeling nog "schitterend nieuws" maar hij hekelt wel de onduidelijkheid. In het ministerieel besluit staat dat er slechts één persoon per tien vierkante meter aanwezig mag zijn. "Als we ons daar aan moeten houden, kunnen we in de meeste uitvaartcentra zelfs geen vijftien mensen een plaats geven. In een zaal van honderd vierkante meter kan je dan maar tien personen zetten. Dat is mensen gelukkig maken met een dode mus."

Ook over de mogelijkheid van een open kist verwacht Dexters meer duidelijkheid. In het ministerieel besluit dat zondag werd gepubliceerd staat dat diensten moeten plaatsvinden "zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam". "Dat betekent dus een gesloten kist op de uitvaart, maar groeten in het funerarium mag wel. Al waarschuwt Sciensano ons dat het lichaam van mensen die overleden zijn aan COVID-19 nog 72 uur virus kan overdragen. Dat is erg onduidelijk."

Funebra herhaalt ook de vraag om begrafenisondernemers prioritair te vaccineren, omdat ze geregeld met COVID-doden in contact komen. (Belga)