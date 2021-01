Vlaams parlementslid en burgemeester van grensgemeente Kinrooi Jo Brouns (CD&V) pleit voor een eenvormige testmethode voor Nederlandse en Vlaamse leerlingen. Momenteel wordt in beide landen op een andere manier getest, waardoor de kans volgens hem bestaat dat er niet tijdig gereageerd wordt bij besmettingen. 'Nederlandse leerlingen moeten op dezelfde manier getest worden als de Vlaamse leerlingen', vindt hij.

Verschil

Vandaag worden in Vlaamse scholen alle leerlingen getest die een hoogrisicocontact hebben gehad met een leerling die besmet blijkt te zijn. Op die manier kunnen besmettingen op scholen snel in kaart worden gebracht en verspreiding van het virus kan zo efficiënt ingeperkt worden. 'Het is een veeleisende strategie, maar ik geloof dat deze inspanning dubbel en dik loont als het betekent dat we onze scholen veilig kunnen openhouden', stelt Jo Brouns. In Nederland worden echter niet alle hoogrisicocontacten getest omdat de teststrategie daar anders is. Pas als een leerling symptomen vertoont, wordt er verwacht om een PCR-test af te nemen.

'Dat is een groot verschil met Vlaanderen. Zeker in de scholen aan de grens, waar een heleboel Nederlandse leerlingen zitten, zien we dat dit ertoe leidt dat veel scholen veel meer moeite hebben met het opsporen en het indijken van het coronavirus.'

Voor de CD&V'er is het dringend tijd voor een nieuwe regeling: 'We moeten de Nederlandse leerlingen in het Vlaamse onderwijs onder dezelfde voorwaarden kunnen testen als de Vlaamse. Dat wil zeggen dat we moeten kunnen opleggen dat leerlingen die een hoogrisicocontact hebben gehad, ook een PCR-test afnemen. Dit virus stopt niet aan de grens.'

Het probleem gaat ook verder dan enkel het testen van leerlingen. 'Leerlingen uit Nederland mogen niet worden opgenomen in het LARS (Leerling en Activiteiten Registratie Systeem) van de CLB's. Zij zijn niet verzekerd in België - wat bijvoorbeeld bij grensarbeiders wel het geval is - en dit leidt er vaak toe dat leerlingen simpelweg niet getest worden', zegt het parlementslid.

'We hebben een performant testsysteem in de scholen en we zorgen ervoor dat besmettingen zo snel mogelijk in kaart gebracht en ingedijkt worden. Wie besluit om in Vlaanderen naar school te gaan, moet dat absoluut kunnen blijven doen. Maar het moet dan ook mogelijk zijn dat zij onder dezelfde voorwaarden getest worden. Dit virus maakt geen onderscheid tussen Vlaamse en Nederlandse leerlingen', besluit Jo Brouns. (Belga)