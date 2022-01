Wie een positieve zelftest heeft afgelegd, zal binnenkort niet meer via het call center of de huisarts moeten passeren om een activatiecode voor een PCR-test aan te vragen. Er komt een tool waarmee mensen die code rechtstreeks kunnen aanvragen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.

Wie momenteel een positieve zelftest aflegt, moet niet alleen meteen in isolatie, maar moet ook een code aanvragen voor een PCR-test in een testcentrum of labo. Die activatiecode kan men best aanvragen via het contactcenter of eventueel bij de huisarts, al wordt die laatste piste afgeraden om de werklast van de huisartsen te verminderen. Bedoeling is dat er vanaf volgende week donderdag een tool beschikbaar wordt waarmee mensen na een positieve zelftest 'rechtstreeks en onmiddellijk een CTPC-code kunnen aanvragen voor een PCR-test'.

Sinds enkele maanden bestaat er ook al een zelfevaluatietool waarmee mensen met symptomen (bv. hoesten, koorts, keelpijn) kunnen nagaan of het nodig is om zich te laten testen. Een bezoek aan de huisarts is dan ook niet meer nodig. Na het invullen van een vragenlijst kunnen mensen met symptomen zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen bij een testcentrum, labo of apotheker. (Belga)