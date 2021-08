Als er in de crèche, kleuter- of lagere school één kind covid-19 heeft, worden de andere klasgenoten en leerkracht beschouwd als laag-risicocontacten. Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. Dat blijkt maandagavond uit nieuwe richtlijnen van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voor de contactopvolging in onderwijs en kinderopvang werden er enkele wijzigingen doorgevoerd. 'Als er in de crèche, kleuter- of lagere school één kind covid-19 heeft, worden de andere klasgenoten en leerkracht beschouwd als laag-risicocontacten. Laag-risicocontacten moeten enkel getest worden als ze symptomen vertonen en moeten niet in quarantaine. Ze mogen dus verder naar school én naar hun andere activiteiten. Ze moeten wel contact vermijden met personen die een hoog risico hebben op een ernstig verloop van covid-19, zoals grootouders', luidt het.

Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. 'In die gevallen heeft het CLB de opdracht om het risico in te schatte'", zegt Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid maandagavond. 'Het CLB moet inschatten hoe groot het risico is dat die besmette persoon anderen kan besmetten en moet dan beslissen of de klas in quarantaine moet of niet. Elk hoogrisicocontact moet dan getest worden.' (Belga)