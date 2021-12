In het vaccinatiecentrum Pacheco in Brussel is woensdag de vaccinatie van jonge kinderen tussen 5 en 11 jaar gestart. Dat gebeurt in thema, want de Smurfen moedigen de kinderen om geen schrik te hebben van het prikje. Het gaat om een pilootproject, vanaf begin januari komt de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen echt op gang in het Brussels Gewest.

De eerste prik van de dag was voor de 11-jarige Henni. Maar ze is lang niet de enige die in de komende dagen het vaccin toegediend krijgt. 'De ouders van de Brusselse kinderen kunnen hen inschrijven via Bruvax of via het callcenter.

In het centrum Pacheco worden er ongeveer 50 kinderen per dag gevaccineerd. Tot nu toe zijn er 650 inschrijvingen, dat loopt vlot', merkt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

De Interministeriële Conferentie gaf enkele dagen geleden groen licht voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Zij krijgen een pediatrische versie van het coronavaccin toegediend.

In Brussel werd meteen geschakeld. Dankzij een samenwerking met de Smurfen worden zij in een aangename omgeving ontvangen en krijgen ze ook een Smurfenknuffel cadeau.

'Vanaf 10 januari is de vaccinatie van kinderen ook mogelijk in andere centra en willen we op kruissnelheid komen, maar we wilden nu al testen of operationeel alles goed gaat', vertelt Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). In het centrum Pacheco wordt de vaccinatie begeleid door de naastliggende Kliniek Sint-Jan. Hoofdarts Kenneth Coenye spreekt van een sleutelmoment.

'Nu kunnen de kinderen als burger hun rol spelen en bijdragen aan de collectieve immuniteit', vertelt hij. (Belga)