Het college van procureurs-generaal is voorlopig niet van plan iets te wijzigen aan het vervolgingsbeleid voor de inbreuken op de coronamaatregelen. Dat heeft procureur-generaal Christian De Valkeneer van Luik donderdag gezegd. Woensdag had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in kort geding de overheid opgedragen de coronamaatregelen binnen dertig dagen op te heffen. Intussen heeft de federale regering wel aangekondigd dat ze in beroep gaat tegen die beschikking.

Het college van procureurs-generaal legde van bij het begin van de coronapandemie een aantal richtlijnen vast die de verschillende parketten van het land moesten volgen bij de vervolging van inbreuken op de coronamaatregelen. Die richtlijnen waren gebaseerd op de verschillende ministeriële besluiten met de coronamaatregelen, maar gisteren oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de huidige wettelijke basis voor die ministeriële besluiten - namelijk de wet op de civiele veiligheid uit 2007 - niet volstaat.

'Voorlopig wijzigt er niets aan de richtlijnen', zegt procureur-generaal De Valkeneer. 'Allereerst heeft de regering aangekondigd dat ze in beroep gaat en moeten we dus het oordeel van het hof van beroep afwachten. Daarnaast wordt in het parlement gewerkt aan een pandemiewet, ook dat houden we in de gaten. Ten slotte rijst de vraag of een rechter met één pennetrek wel een ministerieel besluit kan schrappen? In een concreet geval kan hij beslissen een besluit niet toe te passen als hij van oordeel is dat het in strijd is met de Grondwet en de wet, maar een ministerieel besluit op een zo brede manier buitenspel zetten? Ook dat moet nog blijken.'

De procureur-generaal wees er ook op dat niemand zich begin 2020 verwachtte aan een dergelijke gezondheidscrisis: "We hebben moeten roeien met de riemen die we hadden. Het openbaar ministerie heeft daarbij altijd proberen handelen met respect voor de rechtsstaat en zonder te vervallen in een politiestaat.' (Belga)