De federale en deelstaatregeringen komen vrijdagnamiddag virtueel samen voor een Overlegcomité over de gezondheidssituatie in ons land. Een volledige lockdown is wellicht niet aan de orde, maar er lijken wel verstrengingen aan te komen voor cultuur en sport.

Na de forse verstrengingen van afgelopen vrijdag steken premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de ministers-presidenten van de deelstaten straks opnieuw de koppen bijeen op een Overlegcomité over de coronamaatregelen. Dat gebeurt dit keer virtueel, in lijn met de beslissing van vorige week om van telewerk opnieuw de regel te maken, valt te horen op het kabinet van de premier.

Ondanks de strenge maatregelen van vorige week bleven de cijfers de afgelopen week stijgen. Sommige experten roepen al op tot een echte lockdown, zoals we die afgelopen voorjaar hebben gekend. Dat zit er wellicht nog niet in, liet premier De Croo donderdag uitschijnen in de Kamer. 'Als je beslissingen neemt, zie je de uitkomst daarvan nog niet de dag erna', stipte hij aan. Bovendien houdt de federale regering vast aan de aanpak die vorige week is uitgestippeld. 'Ik denk dat we standvastigheid moeten tonen, en niet constant moeten veranderen van strategie. Laten we er vertrouwen in hebben dat de maatregelen die genomen zijn, de juiste zijn.'

Voor de sport- en cultuursector zitten er mogelijk wel verstrengingen aan te komen. De Croo kondigde tijdens de de persconferentie na het vorige Overlegcomité al aan dat die protocollen in de loop van deze week herbekeken zouden worden. De aanpassingen zullen volgens de premier "in het verlengde" van de verstrengingen van vorige week zitten. 'In de situatie waarin we zitten lijkt het mij duidelijk dat men in sport en cultuur de maatregelen zal aanpassen om ze in lijn te brengen met de beslissingen die we vrijdag hebben genomen.'

Vlaams minister-president Jan Jambon liet zich donderdagochtend in het Vlaams parlement al ontvallen dat er voor de cultuursector geen al te grote verstrengingen zitten aan te komen. Voor sport komt er mogelijk wel een substantiëlere ingreep, viel te horen op zijn kabinet. De verschillende betrokken regeringsleiders en ministers zaten donderdagavond al even virtueel samen voor een eerste discussie over mogelijke maatregelen.

Of de langverwachte coronabarometer ook voor vrijdag is, is nog niet duidelijk. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet zich donderdag in de Kamer wel ontvallen dat de barometer 'niet meteen behulpzaam is als je in het oog van de storm zit'. 'We gaan beslissingen nemen om uit die storm te geraken, om ons daartegen te beschermen. Als we daaruit zijn wordt zo'n barometer wel zeer relevant en moeten we die inderdaad hebben', klonk het. (Belga)