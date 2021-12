Er stierven dit najaar in ons land opnieuw meer mensen dan je zou verwachten op basis van het aantal overlijdens in de jaren voor corona. Dat blijkt uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano en het Belgische statistiekbureau Statbel, waarover VRT NWS bericht. De oversterfte is echter niet zo hoog als tijdens de andere coronapieken.

Terwijl er in de zomermaanden dit jaar nauwelijks oversterfte was, waren er in de maanden oktober en november opnieuw meer overlijdens dan normaal. In oktober van dit jaar stierven elke dag gemiddeld 314 mensen, in november steeg dat tot 336, aldus de VRT. En dat is hoger dan normaal. Het cijfer ligt namelijk op 282 voor oktober en 289 voor november.

De oversterfte is echter niet zo hoog als tijdens de coronapieken in 2020. Uit een grafiek van Statbel blijkt dat in het najaar 2020 het aantal overlijdens piekte op 7 november met 561 doden (alle oorzaken, niet enkel COVID) op een dag, terwijl dat dit jaar op 20 oktober was, met 371 overlijdens.

Dat de sterftecijfers een stuk lager liggen dan vorig najaar, terwijl de viruscirculatie nog nooit zo hoog was, heeft te maken met de hoge vaccinatiegraad, verklaren viroloog Steven Van Gucht en biostatisticus Geert Molenberghs aan VRT NWS. (Belga)