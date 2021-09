Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft woensdag een tipje van de sluier gelicht over wat op tafel ligt van de ministerraad wat betreft de verlenging van de coronasteunmaatregelen. 'De oriëntatie is dat we die maatregelen voor een stuk selectiever laten bestaan tot eind dit jaar met een bijzonder systeem voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers', zei Vandenbroucke, die benadrukte een en ander evenwel nog niet is afgeklopt.

Die coronasteunmaatregelen zouden normaal gezien eind deze maand september aflopen. Verschillende stemmen pleitten eerder echter al voor een verlenging.

'De politieke besluitvorming is aan het gebeuren', zei minister Vandenbroucke, die er verschillende vragen over kreeg woensdag in de Kamercommissie Sociale zaken. 'De beslissingen zijn nog niet afgeklopt in de ministerraad. Maar de oriëntatie is dat we de maatregelen voor een stuk selectief laten voorbestaan tot eind dit jaar, maar zeker niet langer. Het gaat om een aantal kleinere en grotere maatregelen, bijvoorbeeld een lagere btw op mondmaskers en handgels', aldus de minister.

'Daarnaast komt er een bijzonder systeem van tijdelijke werkloosheid voor werknemers en een crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen. Er is ook een specifieke ondersteuning voor vervoer via het spoor, dat heeft te maken met onze internationale positie. Ten slotte zullen we ook de sociale maatregelen die genomen zijn niet onmiddellijk helemaal stopzetten. Dat zijn de grote assen. Meer details zijn er nog niet. Dit is nog niet afgeklopt in de ministerraad en een aantal elementen moeten nog uitgewerkt worden.'

Elders valt in regeringskringen te horen dat 'een beslissing in de lucht hangt' en dat de besluitvorming 'zo goed als rond' is.

Oppositielid Bjorn Anseeuw (N-VA) is niet te spreken over de verlenging van de steunmaatregelen. "Onze ondernemers hebben geen zijwieltjes meer nodig, integendeel. De coronasteunmaatregelen doorzetten tot eind dit jaar verstoort niet alleen de dynamiek van onze economie, maar zal de belastingbetaler ook nog enkele honderden miljoenen euro's extra kosten. De PS maakt het financieel bloedbad groter en groter, en sleurt CD&V en Open Vld er netjes mee in", aldus Kamerlid Anseeuw. (Belga)