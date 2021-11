In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Dat hebben wetenschappers donderdag bekendgemaakt. Het grote aantal mutaties kan de doeltreffendheid van de vaccins verminderen.

"We hebben jammer genoeg een nieuwe variant ontdekt in Zuid-Afrika die een bron van bezorgdheid is", verklaarde viroloog Tulio de Oliveira op een onlinepersconferentie.

De variant B.1.1.529 heeft een "extreem hoog" aantal mutaties, volgens Zuid-Afrikaanse wetenschappers die de besmettelijke betavariant al eerder hadden ontdekt.

Op dit moment kunnen de wetenschappers moeilijk inschatten wat de doeltreffendheid van de coronavaccins is tegen deze nieuwe variant.

De opkomst van deze variant ligt ongetwijfeld aan de basis van de "exponentiële" toename van het aantal besmettingen de voorbije weken, verklaarde de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid Joe Phaahla, die de persconferentie bijwoonde.

Ook in buurland Botswana en in Hongkong is de variant opgedoken. In Hongkong was het bij iemand die net op reis was geweest in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land in Afrika. In totaal raakten al meer dan 2,9 miljoen mensen besmet en stierven 89.600 coronapatiënten. (Belga)