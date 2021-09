Er zijn momenteel geen robuuste wetenschappelijke gegevens beschikbaar dat een derde prik nodig is voor mensen met comorbiditeit of voor ouderen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd tijdens een actualiteitsdebat in de Kamer. "Het is misschien meer aangewezen om de vaccinatie van de bevolking in de derde wereld te organiseren, in plaats van een derde prik bij ons. Dat is een kwestie van internationale solidariteit", aldus Vandenbroucke.

Deze week gaan de uitnodigingen voor een derde prik de deur uit voor mensen met een verminderde immuniteit. Het gaat onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, patiënten die chronische nierdialyse krijgen of die behandeld worden tegen kanker of de afgelopen drie jaar een behandeling kregen en patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan. Dat zij die derde prik krijgen, komt omdat uit wetenschappelijke studies is gebleken dat zij na één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin of twee doses van een ander coronavaccin toch nog te weinig beschermd zijn tegen het coronavirus.

Minister Vandenbroucke kreeg dinsdag de vraag of een derde zogenaamde 'boosterprik' ook noodzakelijk is voor de rest van de bevolking en voor kwetsbare bevolkingsgroepen. "We hebben op dit moment geen robuuste wetenschappelijke gegevens die er op wijzen dat zo een derde prik noodzakelijk is, niet voor een grote groep mensen met comorbididteit (dat zijn mensen die een of meer chronische aandoeningen hebben nvdr.) of voor ouderen", was het antwoord van de minister. "Ik sluit niet uit dat die gegevens er in de toekomst wel komen, maar dat is op dit moment niet het geval."

Minister Vandenbroucke verwees ook naar een artikel in het medische vakblad The Lancet. Een groep van topexperten schrijft er dinsdag dat mogelijke voordelen van een derde prik niet opwegen tegen het vaccineren van mensen in arme landen. "Het is misschien meer aangewezen om de vaccinatie van de bevolking in de derde wereld te organiseren, in plaats van een derde prik bij ons. Dat is een kwestie van wetenschap en solidariteit, en ook internationale solidariteit", aldus nog minister Vandenbroucke.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zei dinsdag in het Vlaams Parlement dat hij de Hoge Gezondheidsraad om een advies heeft gevraagd over de noodzaak van een derde prik aan ouderen in woonzorgcentra. "Als aangetoond wordt dat die derde prik een betere bescherming geeft tegen het virus, dan moeten we die stap zetten. We zullen op basis van dat advies beslissen in de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid", aldus Beke.

Taskforce Vaccinatie buigt zich donderdag over derde coronaprik

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over een eventuele boosterprik voor mensen met comorbiditeit of ouderen zal normaal gezien donderdag worden voorgelegd aan de Taskforce Vaccinatie. Dat meldt Sofie Verdoodt, de woordvoerder van de HGR.

Wel werd de Hoge Gezondheidsraad om een advies gevraagd, onder andere over de noodzaak van een derde prik aan ouderen in woonzorgcentra. Normaliter zal dat advies donderdag worden voorgesteld aan de Taskforce Vaccinatie, die er dan al dan niet meteen een beslissing over zal nemen.