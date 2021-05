Als alles goed gaat hebben we op 1 oktober de complete vrijheid terug. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad. De N-VA-politicus benadrukt verder dat we 'moeten leren leven met een aanvaardbare druk' van het coronavirus.

Jambon wil dinsdag met de Vlaamse regering een exitplan op tafel leggen tijdens het Overlegcomité. 'Als alles goed gaat, hebben we ten laatste tegen 1 oktober de complete vrijheid weer terug. Dit is een concreet stappenplan om daar de komende maanden geleidelijk naartoe te gaan. Maar we kunnen dat niet eenzijdig opdringen, daar heeft Vlaanderen de bevoegdheden niet voor', klinkt het.

Jambon benadrukt dat nulrisico niet bestaat en dat er binnen het Overlegcomité een verschil is in visie in het aanvaarden van dat risico. 'Tegen de zomer zijn de meest kwetsbare groepen gevaccineerd en neemt die druk weer af. Het is toch niet de bedoeling dat we de maatregelen aanhouden tot we nul coronapatiënten hebben? Dan zijn we nog lang bezig, vrees ik. Vandaar mijn oproep: we moeten leren leven met een aanvaardbare druk.'

Verder vindt de minister-president het logisch dat er in de verschillende regio's met verschillende snelheden wordt versoepeld. 'In Vlaanderen is 95 procent van de 75-plussers gevaccineerd, in Brussel is dat ongeveer 70 procent. Ik krijg niet uitgelegd dat het cultureel centrum in pakweg Turnhout dicht moet blijven op een moment dat 90 procent van de mensen daar al gevaccineerd is, omdat dat in Brussel maar 70 procent is', besluit Jambon. (Belga)