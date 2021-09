Voor de brede bevolking is een boosterdosis met een coronavaccin momenteel niet aan de orde, maar voor mensen met een verminderde immuniteit en ouderen in woonzorgcentra valt het wél te overwegen. Dat zegt het Europees centrum voor ziektepreventie en- bestrijding ECDC in een nieuw technisch rapport, dat woensdag gepubliceerd is.

Nu de vaccinatiecampagne in de Europese Unie op volle toeren loopt, wordt er hier en daar al nagedacht over een boostervaccin in het najaar. In de meeste gevallen gaat het dan om een derde prik, want voor een volledige bescherming met de vaccins van Moderna, Pfizer/BioNTech en AstraZeneca zijn al twee dosissen nodig. Enkel voor het vaccin van Johnson & Johnson volstaat één inenting. Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding komt woensdag met een technisch rapport over de boosterdosis.

"Op basis van het huidige bewijsmateriaal is er geen dringende nood aan boostervaccins voor volledig gevaccineerden in de algemene bevolking", klinkt het daarin. "Alle in de EU toegelaten vaccins beschermen goed tegen ziekenhuisopname, ernstige ziekte en overlijden door COVID-19, terwijl ongeveer een op de drie volwassenen nog niet volledig gevaccineerd is. In die situatie moet de prioriteit gaan naar het volledig vaccineren van alle personen die daarvoor in aanmerking komen", klinkt het.

Maar voor bepaalde groepen kan een boosterdosis wel al nuttig zijn, stipt het ECDC aan. Zo zouden overheden nu al moeten overwegen of ze een extra dosis willen aanbieden aan patiënten met een verminderde immuniteit, zoals mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, klinkt het.

Het ECDC zet zich daarmee op de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarnaast kan het ook nuttig zijn voor oudere, kwetsbare mensen, zeker diegenen die in zorgcentra verblijven, vindt het centrum.

In ons land is vorige maand al beslist om mensen met een verminderde immuniteit opnieuw in te enten. Het gaat in eerste instantie om 300.000 à 400.000 mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals patiënten met aangeboren afweerstoornissen, bepaalde hiv-patiënten of mensen die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben ondergaan. Of er ook nog andere bevolkingsgroepen een extra dosis vaccin krijgen is nog niet duidelijk. (Belga)