De Europese Commissie eist dat farmaceutisch bedrijf AstraZeneca in totaal 120 miljoen dosissen van zijn vaccins levert tegen eind juni 2021, en dat er tegen eind september 2021 in totaal 300 miljoen dosissen geleverd worden. Als het bedrijf daar niet in slaagt, zou het een dwangsom van 10 euro per dag, per achterstallig vaccin moeten betalen, met een maximum van 10 miljoen euro. Dat hebben de advocaten van de Commissie woensdag gepleit voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. De advocaten van AstraZeneca komen woensdagnamiddag aan het woord.

Lees ook: Rechtszaak tussen Europese Unie en AstraZeneca: wat staat er op het spel?

In het contract dat de Europese Commissie met AstraZeneca afsloot, stond dat het bedrijf tegen eind maart 2021 in totaal 120 miljoen dosissen zou leveren, en tegen eind juni in totaal 300 miljoen dosissen. Eind maart waren er slechts 30 miljoen dosissen geleverd en werd er aangekondigd dat er tegen juni slechts 100 miljoen dosissen zouden geleverd zijn. Volgens een laatste schatting van het bedrijf, op 17 mei, zouden er in september nog eens 100 miljoen dosissen geleverd zijn en wordt het doel van 300 miljoen dosissen pas eind december 2021 gehaald, aldus de advocaten van de Europese Commissie. Die eisen nu een fikse verhoging van de productie en wijzen erop dat AstraZeneca daarvoor ook de mogelijkheden heeft.

'Er is duidelijk sprake van hoogdringendheid', pleitte meester Fanny Laune. 'Het recht op leven en het recht op gezondheid van miljoenen EU-burgers komen in het gedrang als AstraZeneca de beloofde vaccins niet levert. We moeten snel en veel vaccineren om het sterftecijfer omlaag te krijgen, zonder de AstraZeneca-vaccins lukt dat niet. Oorspronkelijk was gezegd dat een vaccinatiegraad van 70% van de volwassen bevolking voldoende was, door de gevaarlijkere varianten moeten we naar een vaccinatiegraad van 90% bij de volwassen bevolking en 70% in de hele bevolking.'Op de Seychellen is intussen immers 70% van de bevolking gevaccineerd, maar toch haalt het land slechts een groepsimmuniteit van 49% en kampt het met een nieuwe uitbraak van het coronavirus, aldus de advocate.

'We hebben de AstraZeneca-vaccins dus echt nodig', ging meester Laune verder. 'Zonder die vaccins haalt de EU net de vaccinatiedrempel van 70%. De leeftijdsrestricties die zijn ingevoerd voor het vaccin, zorgen weliswaar voor een kleine herverdeling, maar die vangen het tekort niet op. Dat Pfizer meer vaccins kan leveren dan het eerst had aangekondigd, is ook geen reden om AstraZeneca niet aan zijn contractuele verplichtingen te houden. Een aantal lidstaten hadden hun vaccinatiecampage vooral gebaseerd op de AstraZeneca-vaccins, en nu die er niet zijn, halen 5 lidstaten hun vaccinatiedoeleinden niet. Hoe langer de vaccins uitblijven, hoe langer ook de vrijheidsbeperkende maatregelen blijven gelden, en hoe groter de schade voor de economie.' (Belga)