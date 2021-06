Het UZ Gent zoekt een zestigtal volwassen proefpersonen die zich met een verminderde dosis van een goedgekeurd vaccin willen laten vaccineren. Ook intradermale vaccinatie, waarbij niet de spier maar de huid het vaccin opneemt, wordt onderzocht. Indien blijkt dat de beperkte hoeveelheid een gelijkwaardige immuunrespons veroorzaakt, kan dat een stevige turbo zetten op toekomstige vaccinatie. Bij ons, maar ook in het buitenland.

Het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent zoekt al even naar proefpersonen tussen de 41 en 55 jaar oud. Een moeilijke klus, omdat die leeftijdscategorie op heel wat plaatsen al in aanmerking komt voor een volwaardig vaccin. Toch is het erg belangrijk dat de studie - die deel uitmaakt van onderzoeksproject IMCOVAS - kan worden uitgevoerd want vaccins zullen nog lange tijd een schaars goed blijven. 'We zoeken mensen die begrijpen dat dit belangrijk is', zegt Isabel Leroux-Roels van het CEVAC. De studie is niet betaald door vaccinproducenten, maar is er gekomen op vraag van de Taskforce Vaccinatie en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. De informatie kan belangrijk zijn in landen waar de vaccinatiecampagne nog niet is begonnen of waar de financiële middelen beperkt zijn.

Het succes van vaccinatie in ontwikkelingslanden is niet enkel een humanitaire kwestie, het is ook nodig om de komst van gevaarlijke varianten bij ons de kop in te drukken. Bovendien kan de kennis ook in onze vaccinatiecampagne nuttig zijn, bijvoorbeeld indien een derde prik nodig blijkt. De proefpersonen die deelnemen, zullen een goedgekeurd vaccin toegediend krijgen. Ze weten niet welke hoeveelheid, maar er worden geen placebo's toegediend. De onderzoekers zullen verschillende hoeveelheden toedienen, zoals een halve dosis van het Moderna-vaccin en twee derden van een Pfizer vaccin. Een groep zal ook een vijfde van het Pfizer-vaccin intradermaal toegediend krijgen. De vloeistof wordt dan niet met een spuit in de spier geïnjecteerd, maar komt in de huid terecht. 'We weten bij andere vaccins dat de nodige hoeveelheid entstof veel minder is dan wanneer je injecteert in een spier', zegt Leroux-Roels.

Ook een combinatie van verschillende vaccins zal worden toegediend zodat de overheid weet hoe ze best reageert indien een producent zou wegvallen of niet kan leveren. De onderzoekers zullen de immuunreactie van alle proefpersonen in kaart brengen en systematisch opvolgen. Indien de reductie van de dosis leidt tot een verminderde bescherming zullen proefpersonen alsnog een bijkomende dosis krijgen zodat ze op het einde van het onderzoek volledig beschermd zijn. Ze worden dan ook officieel geregistreerd als gevaccineerd. Wie wil deelnemen aan het IMCOVAS-onderzoek mag nog niet gevaccineerd zijn. Het UZ Gent heeft ook geen tekort aan jonge deelnemers. Het lijkt in eerste instantie moeilijk om gezonde volwassenen te vinden tussen de 41 en 55 jaar oud. (Belga)