Het kort geding dat een ouderpaar heeft aangespannen tegen de Vlaamse regering en de koepel van het katholiek onderwijs over de mondmaskerplicht voor jonge kinderen op school, wordt gepleit op 12 januari. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg woensdag beslist. Volgens het koppel is er geen juridische grond om kinderen te verplichten op school een mondmasker te dragen.

De ouders die het kort geding hebben ingesteld, zijn geen antivaxers of coronaontkenners, zo verduidelijkte hun advocaat, meester Jan De Groote: 'Wel vinden zij dat hier heel snel een heel ernstige maatregel is genomen, zonder dat alternatieven grondig zijn onderzocht. Zo zien we dat een ernstig voorstel over de verluchting van de klassen zonder meer is weggewuifd.'

Wat de ouders nog meer stoort, is dat er geen duidelijke rechtsgrond is voor de mondmaskerplicht, aldus meester De Groote. 'Volgens de minister van Onderwijs is het Koninklijk Besluit voldoende, maar in dat KB staat net dat de ministers van Onderwijs het nodige moeten doen om de mondmaskerplicht in te voeren, want het federale niveau is daar niet voor bevoegd. Uit een intern communiqué van de katholieke onderwijskoepel blijkt dat zij beseffen dat de mondmaskerplicht op juridisch erg wankele grond steunt, maar hij spoort scholen wel aan die te handhaven, uit angst aansprakelijk te worden gesteld door ouders die voorstander zijn van de mondmaskerplicht.'

De ouders menen ook dat het recht op onderwijs van hun kinderen in het gedrang komt, net als de psychosociale ontwikkeling. 'Bovendien is de mondmaskerplicht ongrondwettelijk', gaat meester De Groote verder. 'De grondwet schrijft voor dat bij beslissingen die kinderen aangaan de allereerste overweging het directe belang van het kind is, maar dat belang is hier niet vooropgesteld. De maatregel is genomen om infecties bij kwetsbare volwassenen te voorkomen.' (Belga)